إنتر ميلان يهدي نابولي فرصة حصد لقب الدوري الإيطالي مبكراً

تعافى إنتر ميلان من تأخره بهدف وفاز 3-1 على ضيفه لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ما سيمنح نابولي المتصدر فرصة لحسم اللقب لأول مرة منذ حقبة دييجو مارادونا (الأحد 30-4-2023).

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الثاني، وأضاف روبن جوزينس هدفا، لينتفض إنتر بعدما تأخر بهدف فيليبي أندرسون في الشوط الأول، ويتجمد رصيد لاتسيو صاحب المركز الثاني عند 61 نقطة.

وسيكون بوسع نابولي، الذي يملك 78 نقطة، حصد اللقب لأول مرة في 33 عاما إذا فاز على سالرنيتانا في وقت لاحق اليوم، قبل ست جولات على الوصول إلى خط النهاية، بعد استكمال هذه الجولة.

وسيطر إنتر على اللعب في سان سيرو، واعتقد أنه تقدم بهدف بعد تسديدة مباشرة من هنريخ مخيتاريان في الدقيقة 25، لكن زميله خواكين كوريا كان في موقف تسلل قبل صناعة الهدف.

وواصل إنتر صناعة الفرص، لكنه فقد الكرة خارج منطقة جزائه بعد خطأ من فرانشيسكو أتشيربي، واستغل أندرسون لاعب وسط لاتسيو ذلك وتبادل الكرة مع لويس ألبرتو وسدد كرة قوية داخل الشباك.

وصنع كل فريق عدة فرص للتسجيل في الشوط الثاني، لكن لم تتغير النتيجة لفترة بسبب تألق الحارسين أندريه أونانا وإيفان بروفيدل.

لكن لاوتارو مهاجم إنتر استغل تمريرة عرضية من روميلو لوكاكو وأفلت من الرقابة الدفاعية، وأدرك التعادل في الدقيقة 77.

وصنع المهاجم البلجيكي الهدف الثاني لزميله جوزينس بعد ست دقائق، قبل أن يسجل لاوتارو الهدف الثالث بمجهود فردي قرب النهاية.

وتقدم إنتر ثلاثة مراكز وأصبح رابعا برصيد 57 نقطة، وهو نفس رصيد جاره ميلان خامس الترتيب وروما صاحب المركز السادس.