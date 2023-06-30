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إنتر يؤكد رحيل شكرينيار

منذ 19 ساعة
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سيغادر ميلان شكرينيار إنتر كلاعب حر، قبل انتقاله المرتقب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أعلن النادي الإيطالي الجمعة رحيله عن صفوفه.

قال إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان: “ستة مواسم مليئة بالانتصارات والإنجازات، هنا تنتهي مغامرة ميلان شكرينيار بقميص إنتر”.

ينتهي عقد المدافع اليوم الجمعة، وسيصبح لاعباً حراً للانتقال إلى بطل فرنسا.

حقق ابن الـ28 عاماً لقب الدوري الإيطالي مع “نيراتزوري” عام 2021، وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر المحلية مرتين وحل وصيفاً لمانشستر سيتي الإنكليزي هذا العام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

لم يلعب مع إنتر منذ آذار (مارس) الماضي وخصع لجراحة في العمود الفقري في الشهر التالي.

غاب عن نهاية مثيرة للموسم شهدت أيضاً التأهل على حساب الغريم ميلان إلى نهائي دوري الأبطال.

توترت العلاقات بين اللاعب والنادي مطلع العام.

فشل إنتر في بيعه إلى سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وجرّده من شارة القيادة في شباط (فبراير) بعد أن رفض تجديد عقده.

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