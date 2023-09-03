إنتر يسحق فيورنتينا بالدوري الإيطالي

تألق الثنائي ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز ليفوز إنتر ميلان 4-صفر على فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وأرسل فيدريكو ديماركو كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء وقابلها تورام ببراعة وسجل هدفه الأول مع النادي بضربة رأس قوية في الدقيقة 23.

وأضاف مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 53، حيث تلقى تمريرة من تورام على حافة منطقة الجزاء وسدد بقوة داخل الشباك.

وجعل هاكان شالهان أوغلو النتيجة 3-صفر من ركلة جزاء بعد خمس دقائق بعدما ارتكب الحارس أوليفر كريستنسن خطأ ضد تورام.

وسجل مارتينيز هدفه الثاني في المباراة، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم، بعد مقابلة كرة عرضية بلمسة واحدة بالدقيقة 73.