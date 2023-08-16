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إنجلترا تضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2023 3:18 مساءً
منتخب انجلترا للسيدات

منتخب انجلترا للسيدات

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بلغت إنجلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بالفوز 3-1 على أستراليا صاحبة الضيافة اليوم الأربعاء لتفطر قلوب الأستراليين وتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي أوروبي خالص.

وضعت إيلا تون إنجلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36 لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألف متفرج لكن سام كير قائدة أستراليا أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي حيث ركضت دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا في الدقيقة 64.

لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد سبع دقائق أخرى لتضعها لورين هيمب في الشباك.

واقتربت كير من تسجيل التعادل قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنجلترا بالهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية لترسل بطلة أوروبا للنهائي يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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