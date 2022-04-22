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إنقاذ شاب سعودي علق في شق صخري لـ30 ساعة.. فيديو

منذ 3 ساعات
لقطة من الفيديو لحظة انقاذ الشاب السعودي العالق بعد 30 ساعة

لقطة من الفيديو لحظة انقاذ الشاب السعودي العالق بعد 30 ساعة

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تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة إنقاذ الشاب بدر البلوي الذي سقط في شق صخري وظل عالقاً هناك لما يقارب 30 ساعة، ويظهر من خلال مقطع الفيديو، أن الدفاع المدني السعودي تمكن من إنقاذ الشاب، الذي سقط في شق صخري وظل عالقاً به.

وطمأن الشاب السعودي، الجميع على حالته الصحية بعد نجاح عملية إنقاذه من شق صخري في جبال تبوك بمركز أبو راكة، والتي تمت بعد احتجازه لفترة طويلة.
وكشف البلوي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على القناة الإخبارية السعودية، كيف سقط في هذا الشق الصخري، مشيرًا إلى أنه كان يبحث عن بعض الإبل المفقودة الخاصة بوالده، لكنه سقط ولم يستطع الخروج.

وأضاف: “كان هناك شخص مقرب مني واتصل على الدفاع المدني وجاؤوا للمساعدة والحمد لله تم خروجي بسلامة”.
وأوضح: “كل واحد من الدفاع المدني يقول لي تعال وكلهم كانوا مهتمين بي سواء الهلال الأحمر أو الدفاع المدني والطائرة نقلتني إلى المستشفى وصحتي طيبة والحمد لله”.

ووجه البلوي الشكر إلى الدفاع المدني السعودي وإلى جميع من ساعد في إنقاذه أو دعا له، معبراً عن شكره للجميع.

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