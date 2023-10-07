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إيد شيران يستقبل الخريف بألبوم جديد

منذ 34 دقيقة
إيد شيران

إيد شيران

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أصدر الفنان البريطاني إيد شيران ألبومه الجديد Autumn Variations.

حول فكرة هذا الألبوم قال شيران: “في الخريف الماضي، وجدت أنا وأصدقائي أننا نمر بالعديد من المتغيرات في الحياة. بعد حرارة فصل الصيف، كان كل شيء إما يهدأ، أو يستقر، أو يصل إلى ذروته أو ينهار”.

وأضاف: “عندما مررت بوقت عصيب في بداية العام الماضي، ساعدتني كتابة الأغاني على فهم مشاعري والتصالح مع ما كان يحدث. وعندما تابعت أحوال أصدقائي بمختلفها، كتبت أغان – بعضها من وجهة نظرهم – حول كيف كنا ننظر إلى العالم حينها. منها قصص حول الوقوع في الحب وتكوين صداقات ومشاعر من حسرة القلب والاكتئاب والشعور بالوحدة والارتباك”.

وحول مصدر إلهامه في هذا الألبوم قال: “أخبرني والدي وأخي عن ملحن يُدعى إلغار، وهو الذي قام بتأليف أغنية Enigma Variations، حيث كانت كل مقطوعة من المقطوعات الموسيقية الأربعة عشر تدور حول صديق مختلف من أصدقائه. وهذا ما ألهمني عند انتاج هذا الألبوم. عندما قمت بتسجيل ألبوم Subtrac مع آرون ديسنر، توافقت أفكارنا على الفور. لقد كتبنا وسجلنا من دون توقف، وولد هذا الألبوم من رحم تلك الشراكة. أشعر أنه استحوذ على شعور الخريف بشكل رائع في هذا الألبوم وآمل أن يحبه الجميع بقدر ما أحبه”.

هذا وأصدر إد فيديو كليب خاص لأغنية American Town من الألبوم الجديد على طريقة Live Acousticn وهو يغني الأغنية بطريقة مباشرة.

وسيقدم إيد شيران عرضين تم بيع تذاكرهما بالكامل في قاعة ألبرت الملكية في لندن يومي 18 و19 تشرين الثاني. من المقرر أن يؤدي ألبومه الجديد Autumn Variations بالكامل في الليلتين، حيث سيرافق إد أيضًا فرقة موسيقية ضخمة وستكون هذه هي الفرصة الوحيدة المتبقية لرؤيته بحفل في المملكة المتحدة هذا العام.

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