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إيرادات "سابك" السعودية تنخفض 11% في الربع الأخير من 2023

منذ 17 ثانية
سابك السعودية

سابك السعودية

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أظهر إفصاح للبورصة، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، أن إيرادات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، انخفضت 11 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيراداتها في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول انخفضت إلى 35.03 مليار ريال (9.34 مليار دولار)، وهو ما يقل عن متوسط ​​تقديرات رفينيتيف البالغة 35.9 مليار ريال.

وأضافت أن مبيعات العام بأكمله تراجعت 23 بالمئة إلى 141.54 مليار ريال بسبب انخفاض متوسط ​​أسعار البيع والكميات المباعة جراء تباطؤ الطلب العالمي على البتروكيماويات وارتفاع المعروض عالميا.

وسجلت سابك خسارة صافية بواقع 2.77 مليار ريال العام الماضي، وعزت ذلك إلى توقف العمليات والذي كان “مدفوعا بشكل أساسي بالتقييم العادل لشركة (حديد)”.

وكانت سابك أشارت إلى ضربة محتملة في النصف الثاني من العام جراء انتعاش الاقتصاد الصيني بصورة أبطأ من المتوقع بعد الغاء القيود المتعلقة بجائحة كوفيد فضلا عن انخفاض الطلب في أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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