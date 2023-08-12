السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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إيرادات فيلم أوبنهايمر تتخطى حاجز الـ600 مليون دولار

منذ 7 دقائق
فيلم أوبنهايمر

فيلم أوبنهايمر

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حقق فيلم أوبنهايمر، الذي يحكي قصة مخترع القنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما وناجازاكي في اليابان، إيرادات تخطت حاجز الـ600 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر حول العالم منذ عرض الفيلم لأول مرة في 20 يوليو الماضي.

وبهذه الإيرادات أصبح أوبنهايمر خامس أعلى الأفلام ربحًا، وواحد من أعلى 10 أفلام وفقًا للإيرادات في دور العرض عالميًا.

وقد حقق فيلم أوبنهاير إيرادات أمريكية محلية تقدر ب238 مليون دولار، بينما حقق 578 مليون دولار عالميًا.

ينتمي فيلم “أوبنهايمر” إلى أفلام السيرة الذاتية ويرصد قصة حياة مخترع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية جي روبرت أوبنهايمر، والفيلم من بطولة الممثل كيليان مورفي ومن إخراج كريستوفر نولان.

ويضم الفيلم عددًا من نجوم هوليوود، ومنهم مات ديمون، وإميلي بلانتك، ودين ديهان، وكيسي أفليك، وألدن إيرنريتش، وفلورنس بوج، وجيسون كلارك، كما يشارك في الفيلم الممثل المصري رامي مالك.

الفيلم مأخوذ من كتاب السيرة الذاتية ” بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جي روبرت أوبنهايمر” من تأليف مارتن شيريون وكاي بيرد، وبفضل الفيلم تصدر الكتاب قائمة الأعلى مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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