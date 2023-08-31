إيسنر يعتزل بعد خسارته ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

‬‬أسدل الأمريكي جون إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية الستار على مسيرته الاحترافية في منافسات فردي الرجال للتنس بخسارته 3-6 و4-6 و7-6 و6-4 و7-6 أمام مواطنه مايكل موه في الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة اليوم الخميس.

وبدأ إيسنر، الذي عزز رقمه القياسي بتسديد 48 إرسالا ساحقا، المباراة بقوة وفاز بأول مجموعتين قبل أن ينال الإرهاق من اللاعب البالغ عمره 38 عاما.

وزادت ثقة موه (25 عاما) بعد الفوز بالشوط الفاصل للمجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الرابعة ليفرض مجموعة فاصلة.

وسنحت لإيسنر فرصة لحسم المباراة عندما كان متقدما 5-4 في المجموعة الخامسة لكن موه أنقذ الموقف وتعادل بضربة ساقطة.

واحتكمت المجموعة الخامسة إلى شوط فاصل تقدم فيه 4-2 بفضل ضربة على الشبكة ما أثار حماس الجماهير.

لكن مو رفض الاستسلام وفاز بالمباراة عندما لعب إيسنر الكرة في الشبكة.

وقال إيسنر متأثرا “نعم، إنه أمر صعب. أود أن أعتقد أنني أجتهد في عملي قدر المستطاع” قبل أن يتهدج صوته.

وأضاف “لهذا اجتهدت في عملي طوال حياتي لألعب في أجواء كهذه وبالطبع قد لا أفوز بكل المباريات كما نعرف، كما حدث اليوم. لكن اللعب أمام هذا الجمهور ودعمهم لي أمر مميز جدا، لذا شكرا لكم”.

واحترف إيسنر التنس في 2007 وكان المركز الثامن الأعلى الذي يصله في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين. وحقق 16 لقبا في منافسات الفردي أبرزها بطولة ميامي المفتوحة 2018، أنجح مواسمه.

وفاز بأطول مباراة تنس احترافية في التاريخ على حساب الفرنسي نيكولا ماهو في ويمبلدون 2010 والتي استمرت 11 ساعة وخمس دقائق على مدار أكثر من ثلاثة أيام.

وحقق في نادي عموم إنجلترا أيضا أفضل نتيجة في البطولات الأربع الكبرى عندما وصل إلى قبل النهائي في 2018. ووصل إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة في 2011 و2018.

ويخوض إيسنر منافسات الزوجي في بطولة أمريكا المفتوحة إلى جوار مواطنه جاك سوك الذي قال إنه سيعتزل بعد البطولة.