إيفرتون يضم "أرنوت دانجوما" قادماً من فياريال

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع الهولندي أرنوت دانجوما لموسم واحد على سبيل الإعارة من فياريال الإسباني (الأحد 23-7-2023).

ويحظى اللاعب البالغ عمره 26 عاما بخبرة في الدوري الإنجليزي إذ لعب مع بورنموث لمدة عامين قبل انتقاله إلى فياريال في 2021.

واقترب إيفرتون من التعاقد مع دانجوما في يناير كانون الثاني الماضي قبل أن يقرر اللاعب الهولندي الانتقال إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي.

وقال دانجوما “أعرف أنني لم أنتقل إلى النادي في يناير، إذ كانت هناك حالة من عدم اليقين بشأن وضع المدرب في ذلك التوقيت، لكن أعتقد أن هذا يجعل انضمامي الآن أجمل بالنسبة لي. أنا ممتن جدا لوجودي في النادي وأتطلع للعب أمام الجمهور أيضا”.

وأنهى إيفرتون الموسم المنصرم في المركز 17 بفارق مركز واحد فقط عن منطقة الهبوط. ويستهل الفريق الموسم الجديد في الدوري باستضافة فولهام في 12 أغسطس آب.