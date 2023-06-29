إيقاف البولندي مايتشاك 13 شهراً لتعاطيه المنشطات

أوقف اللاعب البولندي كاميل مايتشاك عن المنافسات لمدة 13 شهراً لتعاطيه المنشطات، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب الخميس.

وجاءت نتائج عدة اختبارات خضع لها اللاعب لمواد محظورة العام الماضي ايجابية.

واعترف مايتشاك (27 عاماً) الذي صعد إلى المركز 75 عالمياً في التصنيف في شباط (فبراير) 2022، بالانتهاكات ونفى “تناول أي مادة محظورة عن عمد”.

بعد إيقافه موقتاً في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، سيستمر حظر اللاعب حتى 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023.

يحظر على المصنف 218 راهناً المشاركة في بطولات كرة المضرب الرسمية وحضورها.

لم يحقق أي لقب في مسيرته وتبقى أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى في عام 2019 عندما وصل إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.