إيلون ماسك يعبر عن إعجابه بسيارة شرطة دبي.. إليكم السبب

أبدى الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، إعجابه بسيارة شرطة دبي من نوع “تسلا سايبر تراك” الشهيرة.

ونشر الملياردير االشهير، الأحد 16\6\2024، صورة لتغريدة نشرتها شرطة المدينة الإماراتية الشهيرة عبر حسابه في “إكس” معلقا بـ”cool” مع إيموجي لوجه يلبس نظارة شمسية.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد نشرت تغريدة عبر منصة “إكس”، معلنة عن إضافة السيارة التي تُعد من السيارات الكهربائية الحديثة في تصميمها العصري، لتنضم إلى أسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية.

وفي وقت سابق، احتفلت شركة تسلا بنجاحها من خلال ارتفاع إنتاج Cybertruck خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2024.

فيما يعتقد إيلون ماسك أن تسلا سايبر تراك هي أفضل منتج للشركة.

وخلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم، أعلن أن شركة تسلا وصلت إلى رقم قياسي في الإنتاج يبلغ 1300 شاحنة سايبر تراك في الأسبوع.

ومنذ أن كشفت تسلا عن Cybertruck، أثارت إعجاب الكثيرين، كما أحدثت ضجة كبيرة حيث أتاها أكثر من نصف مليون طلب اعتبارا من عام 2020.

وتتميز السيارة ذات الشكل المثلث الأضلاع – أول موديل سيارة جديد من تسلا منذ أكثر من ثلاث سنوات – بمظهر خارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج أمامي عملاق.

