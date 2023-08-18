إيلون ماسك يموّل برنامجاً يدعم الخصوبة والإنجاب بـ10 ملايين دولار

أشارت تقارير إلى أنّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك قام بالتبرّع بمبلغ سَخيّ لتمويل بحثٍ حول الخصوبة والسكان في ولاية تكساس الأميركية.

وبحسب “بلومبيرغ”، فإنّ ماسك، الذي أعرب صراحةً في وقت سابق عن إيمانه بأنّ التراجع السكاني يمكن أن يقضي على البشرية، قدَّم 10 ملايين دولار لمبادرة رفاهية السكان (PWI)، وهو مشروع مقرّه جامعة تكساس في أوستن، من خلال ذراعه الخيرية Musk Foundation.

وقام ماسك بتمويل مؤتمر PWI لمدة يومين في تشرين الأول الماضي، وفقاً لتقارير “بلومبيرغ”، لكنّ المنظمة لم تكشف في البداية عن مشاركة الملياردير البالغ من العمر 52 عاماً.

وأنجب ماسك ما لا يقلّ عن 10 أطفال من ثلاث نساء، بما في ذلك نجم البوب غرايمز ومدير تنفيذي كبير في شركة “نيورالينك”، وهي شركة لزرع الدماغ شارك ماسك في تأسيسها.

وبحسب ما ورد، فإنّ نزعة الملياردير المثير للجدل إلى الإنجاب جاءت نتيجة لرغبته في منع زوال ما يعتبره ماسك “مجتمعاً متقدّماً” من خلال انخفاض خصوبة الموهوبين فكريّاً.

وذكر موقع Business Insider سابقاً أنّ ماسك يعتقد أنّ الثروة مرتبطة بشكل مباشر بمعدّل الذكاء، وحضّ “جميع الرجال الأثرياء الذين يعرفهم” على إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وغرّد ماسك في وقت سابق كاتباً: “أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان، تراجع معدّل الولادات هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن”.