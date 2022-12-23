إيمري: سأناقش مع حارس الأرجنتين احتفاله المثير للجدل بعد الفوز بكأس العالم

أشاد مدرب أستون فيلا أوناي إيمري بأداء حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في كأس العالم لكرة القدم، لكنه قال إنه سيناقش معه احتفاله المثير للجدل بعد الفوز على فرنسا في النهائي وذلك قبل استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبعد انتصار الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، أثار الحارس مارتينيز الجدل أثناء احتفاله بالفوز بالقفاز الذهبي وأيضا خلال احتفالات النصر في بوينس أيرس حيث حمل دمية طفل بوجه كيليان مبابي خلال موكب النصر بالحافلة المكشوفة.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “عندما تشعر بسعادة كبيرة يصعب التحكم في نفسك. سأناقش معه بعض الأمور التي فعلها خلال احتفالات النصر”.

وأضاف: “أحترم مارتينيز والدور الذي قام به مع منتخب بلاده. بعد عودته ستكون الأمور تحت مسؤوليتنا ويمكننا الحديث عن بعض الأمور”.

وفي حديثه قبل مواجهة ليفربول، قال إيمري إنه يتطلع لمواجهة أخرى أمام نظيره يورجن كلوب.

وقال المدرب الإسباني “إنه فريق يصعب الفوز عليه بسبب طريقته الرائعة في اللعب”.

“لكن في يوم البوكسينج داي أعتقد أن الأمر سيكون مختلفا. سيكون بوسعنا الفوز عليهم لو قدمنا أفضل أداء”.

وقال المدرب الذي أقام معسكراً في دبي قبل عودة عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، إنه يشعر بالرضا عن التشكيلة التي يملكها لكنه قد يضم لاعبا أو أكثر في فترة انتقالات يناير.

وأضاف: “أنا سعيد بأداء المجموعة الحالية من اللاعبين لكن قد يغادرنا لاعب ويمكن تعويضه بآخر لمساعدتنا”.