الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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إيمينيم منزعج.. والسبب؟

منذ 49 دقيقة
إيمينيم

إيمينيم

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أعرب مغني الراب الأميركي الشهير إيمينيم عن انزعاجه الكبير من لجوء مرشح رئاسي أميركي إلى أداء واحدة من أشهر أغانيه في مناظرة جماهيرية تحضيرية للانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل 2024.

وكشف موقع TMZ أن مغني الراب، ليس من مؤيدي المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك راماسوامي، الذي قدم للجمهور على مسرح حملته الانتخابية، أغنية إيمينيم الحماسية “Lose Yourself إخسر نفسك”.

وكانت انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل، يظهر فيها فيفيك وهو يردد مقتطفاً من الأغنية، يقول: “إذا كانت لديك فرصة واحدة لتحصل على كل ما تريده في لحظة واحدة فعليك أن تطلق الرصاصة ولا تخسر نفسك”.

وعلى الأثر توجه مغني الراب إلى شركة BMI المنتجة والموزعة لأغانيه برسالة عبّر فيها عن غضبه، متسائلاً ما إذا كانت الشركة قد سمحت لفيفيك باستغلال كلمات أغنيته، في خطاب ألقاه منذ عدة أيام في ولاية “أيوا”.

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