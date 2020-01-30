فنون ومنوعات

ابنة الملياردير بيل غيتس تُعلن ارتباطها بشاب مصري

أعلنت جينفر ابنة الملياردير بيل جيتس خطوبتها لصديقها الفارس المصري نايل نصار، بعد علاقة دامت أربعة أعوام.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن جينفر (23 عاما) أعلنت نبأ خطوبتها لنايل ( 28 عاما)أمس الأربعاء من خلال موقع انستجرام لمشاركة الصور.

وكتبت جيفنر” نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لا أستطيع الانتظار لأن نقضي حياتنا سويا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب. بالتأكيد نعم أوافق”.

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ونشرت جينفر صورة لها مع نايل وهما يقومان برحلة تزحلق، وبدت متأثرة

وظهرت جينفر في الصورة وهى ترتدي خاتم ماسي كبير.

وكتب نايل على صفحته على موقع انستجرام” لقد وافقت “.

وكانت العلاقة بين نايل وجينفر قد بدأت أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد.

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