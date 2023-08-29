اتحاد الريشة: رياضيو روسيا وروسيا البيضاء سينافسون كـ"محايدين"

أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة الثلاثاء أنه سيتم السماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة “كرياضيين محايدين” في الأحداث التي أقرها الاتحاد الدولي اعتبارا من فبراير\شباط المقبل.

وصوت مجلس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لصالح الموافقة على إطار تنظيمي يسمح للرياضيين الذين يحملون جوازات سفر من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين، اعتبارا من 26 فبراير\شباط 2024.

وكان الاتحاد الدولي للريشة الطائرة قد حظر مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء لأول مرة في مارس\آذار من العام الماضي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتُستخدم روسيا البيضاء كنقطة انطلاق رئيسية للحرب الروسية في أوكرانيا، والتي تصفها موسكو بأنها “عملية خاصة”.

وفي أبريل\نيسان الماضي، قال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة إنه لا يوجد “مبرر مرضٍ” لرفع الإيقاف عن اللاعبين والمسؤولين من البلدين.

لكن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة انضم الآن إلى توصيات اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضيين من كلا البلدين بالعودة إلى المنافسة كمحايدين.

وقال توماس لوند الأمين العام للاتحاد الدولي للريشة الطائرة في بيان صحفي “عمل الاتحاد الدولي للريشة بشكل وثيق وبناء مع اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الشأن لضمان عملية صنع قرار ذات مصداقية وموثوقة وشاملة”.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي بول-إريك هوير “نشعر أن قرار رفع الإيقاف عن الرياضيين في روسيا وروسيا البيضاء الذين يستوفون معايير المشاركة كرياضيين محايدين بشكل فردي هو خطوة إيجابية إلى الأمام كجزء من مساعينا لتعزيز السلام والتضامن”.