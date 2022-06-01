الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اتمام عملية بيع ميلان الإيطالي!

1 - يونيو - 2022

إصابة نجم نادي ميلان الإيطالي بفيروس كورونا

A A A
طباعة المقال

‬أعلن ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مؤسسة رد-بيرد كابيتال بارتنرز الأمريكية للاستثمار توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لشراء النادي.

وسيستحوذ الملاك الحاليون إليوت على حصة الأقلية بالنادي.

وأضاف ميلان أن الانتقال للملكية الجديدة سيتم خلال الصيف ومن المتوقع أن يكتمل الاتفاق بحلول سبتمبر أيلول بحد أقصى.

ويقدر رأس مال شركة ريدبيرد التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بست مليارات دولار أمريكي، كما أنها تنخرط في العديد من القطاعات على مستوى التكنولوجيا والطاقة والرياضة وغيرها..

هذا ومن المتوقع أن تجدد الشركة المالكة الجديدة عقد الثنائي باولو مالديني وريكي ماسارا اللذين اللذان أسهما بفوز ميلان بالسكوديتو، قبل أن تبدأ حسم الصفقات في الميركاتو تحضيرا للموسم المقبل.

    المصدر :
  • رويترز
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

لاعبو نادي نابولي
1-4.. هزيمة قاسية لـ "ليفربول" أمام نابولي
روبرت ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي يتألق.. برشلونة ينتزع فوزاً ثميناً من فيكتوريا بلزن بـ (5-1)
منافسة بين صلاح ورونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل