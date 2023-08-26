أحلام: صوت شيرين لن يتكرر على الإطلاق

ضمن فعاليات “جولة المملكة 2023″، شهدت مدينة جدة حفلاً غنائيا للفنانة أحلام، بحيث افتتحت الحفل بالترحيب بأهل جدة على اغنية ” تدري ليش أزعل عليك ” كما رحبت بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ” وليد فايد “وتغنت الملكة بمجموعة من الأغاني الطربية.

وفاجأت أحلام جمهورها بمشاركة دويتو جمعها مع الفنانة همس فكري على أغنية ” أكثر من أول احبك “، وعبرت الأخيرة عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير.

وبعد الحفل عقدت أحلام مؤتمرا صحفيا توجهت خلاله بالشكر لجمهور جدة على استقبالها وللقائمين على الحفل وتحدثت عن لقائها بالنجمة شيرين عبد الوهاب وقالت أن شيرين قامت بزيارتها هي وزوجها في جناحها بالفندق وكانت ملامحها حزينة ولكن بعد أن قضت ساعتين مع احلام وأعطتها من طاقتها الإيجابية خرجت شيرين وهي سعيدة وتألقت في حفل ليلة الدموع

واضافت احلام شيرين صوت من اقوى واهم اصوات الوطن العربي وهو بالفعل صوت لن يتكرر على الإطلاق.