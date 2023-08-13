أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (الأحد 13-8-2023) استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا في ظل أنباء تربطه بتولي تدريب السعودية.

وتولى مانشيني المسؤولية في 2018 بعدما أخفق الفريق في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1958.

وقاد الفريق للفوز ببطولة أوروبا 2021، لكن الفريق أخفق مجددا في التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.

وفي يونيو حزيران الماضي، حصلت إيطاليا على المركز الثالث في دوري أمم أوروبا بقيادة مانشيني.

وقال الاتحاد في بيان “تطوى صفحة مهمة في تاريخ المنتخب الإيطالي، والتي بدأت في مايو 2018 وانتهت بنهائيات دوري الأمم 2023”.

وأضاف الاتحاد في بيان “آخذا في الاعتبار الالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة… سيعلن الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة”.

وبعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم، طالبت الصحافة الإيطالية باستقالته لكنه تلقى دعم رئيس الاتحاد ليستمر في منصبه.

وربطت وسائل إعلام عربية المدرب (58 عاما) بتولي مسؤولية المنتخب السعودي.