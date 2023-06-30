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اعتبارا من شهر يوليو.. وكالة سفر صينية عبر الإنترنت ستدفع لموظفيها لإنجاب أطفال

30 - يونيو - 2023
أم صينية وطفلتها- أرشيفية

أم صينية وطفلتها- أرشيفية

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قالت مجموعة تريب دوت كوم الجمعة إنها ستدفع 50 ألف يوان (6897.69 دولار) للموظفين عن كل طفل ينجبونه اعتبارا من الأول من يوليو\تموز، وهي أول مبادرة من نوعها تطلقها شركة خاصة كبيرة في الصين التي تكافح تزايد عدد كبار السن بين سكانها.

وأضافت الشركة أنها ستدفع إعانة نقدية للوالدين تبلغ 10 آلاف يوان سنويا لمدة خمس سنوات عن كل طفل يولد لموظفيها على مستوى العالم. وأشارت إلى إن البرنامج سيتكلف نحو مليار يوان.

والشركة واحدة من أكبر وكالات السفر عبر الإنترنت في العالم ولها400 مليون مستخدم.

وقال جيمس ليانغ الرئيس التنفيذي لشركة تريب دوت كوم في بيان “اقترحت دائما أن تقدم الحكومة أموالا للأسر التي تنجب وخاصة التي تنجب عدة أطفال، لمساعدة المزيد من الشبان على تحقيق رغبتهم في إنجاب عدة أطفال. يمكن للشركات أيضا أن تلعب دورا في حدود قدراتها الخاصة لتوفير ظروف ملائمة للإنجاب”.

وبعد فرض سياسة الطفل الواحد من 1980 إلى 2015، حذر الباحثون في الديموغرافيا من أن الصين ستعاني من شيخوخة السكان مع انكماش قوتها العاملة وإنفاق الحكومات المحلية المثقلة بالديون المزيد على سكانها المسنين.

وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 6.77 مولود لكل ألف شخص من 7.52 مولود في 2021 وهو أدنى مستوى مسجل.

وقالت السلطات في عام 2021 إن الأزواج يمكنهم إنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، ولكن حتى خلال السنوات التي حدثت فيها الجائحة واضطر فيها السكان للبقاء في المنزل، لم يرغب الأزواج في إنجاب أطفال.

ويعزو الشبان ذلك إلى عوامل محبطة منها ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم وانخفاض الدخل وضعف شبكة الأمان الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين.

    المصدر :
  • رويترز

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