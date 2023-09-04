اعتداءٌ وتحقيقات.. ماذا حصل في ملعب أرسنال؟

فتحت شرطة لندن تحقيقًا في تعرض روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، ومحلل شبكة سكاي سبورتس، لاعتداء مزعوم في استاد الإمارات بعد فوز أرسنال 3-1 على فريقه السابق أمس الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنّ كين البالغ عمره 52 عامًا تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة. وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في سكاي سبورتس، خلال التصدي لرجل.

وقال متحدث باسم سكاي سبورتس لموقع الشبكة على الإنترنت: “نحن نتفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من أحد المشجعين وقع مباشرة قبل اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان في إشارة إلى مدافع سيتي السابق الذي يعمل مع كين، أنّه “في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة”.

وأعلن أرسنال أنه على علم بهذه الواقعة.