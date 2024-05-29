افتتاح مسجد الطنبغا المارداني في القاهرة بعد الترميم

احتفل المجلس الأعلى للآثار في مصر بانتهاء أعمال ترميم استمرت سنوات عديدة لمسجد الأمير الطنبغا المارداني في القاهرة التاريخية.

وشيد المارداني، أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون، المسجد في القرن الرابع عشر، بين عامي 1338 إلى 1340 في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر.

ويُزين المدخل الرئيسي للمسجد بزخارف هندسية وقطع رخام.

وتم ترميم الجزء الخارجي للمسجد ومئذنته في المرحلة الأولى التي بدأت في عام 2018 وانتهت في عام 2021، بينما ركزت المرحلة الثانية، التي استمرت 18 شهرا تقريبا، على الداخل.

وتضمنت أعمال المرحلة الثانية ترميم الأروقة الثلاثة الباقية للمسجد والصحن، واستكمال أعمال رفع الكفاءة لفوارة الصحن المخصصة للوضوء، وترميم البخاريات الجصية المتصدرة للواجهات الداخلية للأروقة، إلى جانب أعمال أخرى.

وساهم الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية في تمويل المشروع. وبلغت تكلفة المرحلة الثانية 32 مليون جنيه.

وخضع المسجد لعميلة ترميم كبيرة بين عامي 1895 و1903.

وحضر الافتتاح أمس الثلاثاء مسؤولون مصريون، من بينهم نائب محافظ القاهرة، وآخرون من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الآغا خان.

وهذه هي أول فعالية من نوعها تقام منذ تعيين محمد إسماعيل خالد أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للآثار في مارس آذار.