اكتشاف حطام غواصة أمريكية شهيرة من الحرب العالمية الثانية بعد 80 عامًا

اكتشف حطام غواصة أمريكية شهيرة، بعد نحو 80 عاما على فقدانها، وفق موقع “Zvezdanews”.

وبحسب الموقع فقد جرى اكتشاف الغواصة “يو إس إس هاردر” التي اختفت في 24 أغسطس 1944 وعلى متنها 79 بحارا، قبالة جزيرة أوكيناوا، حيث يقع حطامها على عمق 1140 مترا وحالتها سليمة نسبيا.

وهذه الغواصة التي دخلت الخدمة في ديسمبر 1942 أجرت 6 دوريات قبل غرقها، ففي عام 1943 دمرت الغواصة في ميناء بيرل هاربر بجزر هاواي 3 سفن يابانية وفي 24 أغسطس 1944 وصلت إلى سواحل الفلبين وأطلقت 3 طوربيدات قبل أن تتعرض لهجوم بقنابل تسببت بغرقها.

الهجوم على بيرل هاربر:

وشنت البحرية اليابانية في 7 ديسمبر 1941 غارة مباغتة على الأسطول الأمريكي القابع بالمحيط الهادئ في قاعدته البحرية بميناء بيرل هاربر في جزر هاواي، وغير هذا الحدث مجرى التاريخ، حيث أرغم الولايات المتحدة على دخول الحرب العالمية الثانية.