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اكرم حسني يتألق بفيلم "العميل صفر"

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2023 1:12 مساءً
اكرم حسني

اكرم حسني

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حقق فيلم “العميل صفر” للنجم أكرم حسني، نجاحا باهرا منذ طرحه في دور العرض السينمائي ونال الفيلم إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

واستطاع الفيلم أن يفرض نفسه ويتفوق على كافة الأفلام المعروضة معه في دور العرض السينمائي حيث حقق إيرادات عالية أمس يوم الجمعة 18\8\2023 في شباك التذاكر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يدعي “صفر عبد اللطيف شداد الهمم”، يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

الفيلم من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة أكرم حسني ، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.

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