الأرجنتينيون يطالبون جماهير فرنسا بـ"التوقف عن البكاء"

وقع أكثر من نصف مليون مشجع أرجنتيني على عريضة، تم إطلاقها عبر الإنترنت في الأرجنتين، تطالب فرنسا بـ”التوقف عن البكاء” بعد خسارتها لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين، يوم الأحد الماضي، في نهائي كأس العالم، عقب التعادل 3-3 في الوقت الأصلي من المباراة النهائية على ملعب لوسيل، ثم الهزيمة 4-2 بركلات الترجيح أمام راقصي التانغو.

وجاءت تلك العريضة ردا على أخرى مضادة وقع عليها ما يقرب من 250 ألف مشجع فرنسي، طالبوا من خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين؛ بداعي عدم صحة الهدف الثاني لميسي والثالث للأرجنتين.

وقال الأرجنتيني فالنتين غوميز الشخص الذي أطلق العريضة: “جمعنا 570 ألفاً و768 توقيعا.. منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين هي بطلة العالم”.

يذكر أن “عريضة” الجماهير الفرنسية المطالبة بإعادة المباراة جاء فيها: “تم بيع المباراة بالكامل، ركلة الجزاء الأولى غير صحيحة، وتم ارتكاب مخالفة على مبابي قبل أن يسجل دي ماريا الهدف الثاني. وقّع وشارك بشكل جماعي حتى تعاد المباراة”.

وأثار الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار المباراة النهائية، الأحد الماضي، انتقادات في فرنسا، خصوصاً حيال قراره منح ركلة جزاء للأرجنتين، بعد خطأ من عثمان ديمبيليه على أنخل دي ماريا في الشوط الأول.

ورغم ذلك قالت محطة sport.tvp البولندية، إن “مارشينياك يشعر بالسعادة من إدارة المباراة النهائية في قطر، وحظي بآراء إيجابية خلال البطولة؛ وبفضل ذلك حصل على شرف إدارة المباراة النهائية”.

وبعد انتهاء المباراة بفوز الأرجنتين، كانت معظم الآراء حول قرارات الحكم إيجابية. إلا أن الصحفيين الفرنسيين في “ليكيب” منحوه “اثنين” على مقياس 1-10.