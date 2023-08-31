الأرجنتين بالقوة الضاربة في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني قائمة أبطال العالم لمواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتستقبل الأرجنتين نظيرتها الإكوادور يوم 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم تسافر لمواجهة بوليفيا يوم 12 من الشهر ذاته.

وهنا قائمة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتز (أيندهوفن)، خوان موسو (أتالانتا)

الدفاع: ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، خوان فويث (فياريال)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، كريستيان روميرو (توتنهام)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، غونزالو مونتيل (نوتنغهام فوريست)، ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاليافيكو (ليون)

الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (روما)، غويدو رودريغيز (ريال بيتيس)، إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، ألان فيلاسكو (دالاس)، برونو زابيلي (أتلتيكو بارانينسي)، لوكاس إيزكويفيل (أتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (أتلانتا يونايتد).

الهجوم: لوكاس بيلتران (فيورنتينا)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد)، أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، لاوتارو مارتينيز (إنتر)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، فاكوندو بونانوتي (برايتون)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ونيكولاس غونزاليس (فيورنتينا).