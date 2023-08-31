الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأرجنتين بالقوة الضاربة في تصفيات كأس العالم 2026

منذ 7 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

A A A
طباعة المقال

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني قائمة أبطال العالم لمواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتستقبل الأرجنتين نظيرتها الإكوادور يوم 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، ثم تسافر لمواجهة بوليفيا يوم 12 من الشهر ذاته.

وهنا قائمة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتز (أيندهوفن)، خوان موسو (أتالانتا)

الدفاع: ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، خوان فويث (فياريال)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، كريستيان روميرو (توتنهام)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، غونزالو مونتيل (نوتنغهام فوريست)، ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاليافيكو (ليون)

الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لياندرو باريديس (روما)، غويدو رودريغيز (ريال بيتيس)، إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، ألان فيلاسكو (دالاس)، برونو زابيلي (أتلتيكو بارانينسي)، لوكاس إيزكويفيل (أتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (أتلانتا يونايتد).

الهجوم: لوكاس بيلتران (فيورنتينا)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد)، أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، لاوتارو مارتينيز (إنتر)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، فاكوندو بونانوتي (برايتون)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) ونيكولاس غونزاليس (فيورنتينا).

    المزيد من منوعات

    إيرلينج هالاند
    هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
    الثور بجانب السائق
    ثور ضخم في سيارة على طريق سريع!
    ماتيوس نونيز
    مدرب ولفرهامبتون: نونيز يستعد للانتقال إلى سيتي

    الأكثر قراءة

    استكشاف الفضاء- تعبيرية
    عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    سيف الإسلام القذافي
    ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان