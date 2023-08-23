الأردنيون يستمتعون بعروض سيرك فونتانا المائي المتنقل

بدأ سيرك فونتانا المائي عروضه في عمان، الثلاثاء، متيحا للأردنيين فرصة للاستمتاع بعروض السيرك المتنقل وقضاء وقت جميل مع عائلاتهم.

قال تيري أنطونيوس مؤسس سيرك فونتانا “بأي سيرك تاني عم يكون سيرك شوي تقليدي، يعني عم يكون فيه خلي نقول حيوانات أو نمور أو أسود. هدا السيرك يركز على الطاقات البشرية والمواهب اللي بنشوفها بحيا الله مدارس سيرك، عم تكون كلها مجموعة تحت سقف واحد”.

وقال منظمو العروض إنها تجتذب السكان المحليين والزوار القادمين من الخارج لأنها تُقدم خلال الصيف.

وقالت هنا زريقات صاحبة شركة 165 إنترتينمنت “توقيت السيرك هو إنه نحن لسه عندنا مغتربين جايين من بره وعم بنركز كمان على السياحة الخارجية والسياحة الداخلية، تركيزنا هو سياحة ترفيهية لكل أعمار العائلة عندنا بالبلد”.

وأعرب كثير من أفراد الجمهور الذين حضروا العروض عن سعادتهم البالغة وشعورهم بالحماسة.

من هؤلاء لورينا قبطي التي قالت لتلفزيون رويترز “إحنا كأمهات بنحب نلاقي هيك فعاليات مختلفة بعض الشيء للولاد وخصوصا بس يكون فيها شوية ثقافات مختلفة بيتعرفوا على حضارات جديدة، بيتعرفوا على أشياء يمكن كنا وإحنا جيلنا وإحنا صغار نشوفها أكثر، بطلوا هلأ يلاقوها غير إذا الواحد بده يسافر. فهيك يعني فعاليات عم تيجي عندنا على الأردن، هذه إضافة رائعة بالنسبة لنا”.

وقالت مرام سفريني “عشان هو سيرك عالمي كان موجود بأكثر من بلد وشيء حلو العائلة كلياتها بتيجي عليه يعني بننبسط كلياتنا فيه مع بعض”.

وستستمر عروض السيرك لمدة شهر في الأردن.