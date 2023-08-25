"الأكثر إنفاقًا".. الدوري السعودي يدخل قائمة الـ10 الأعلى قيمة عالميًا

دخل دوري “روشن” السعودي للمحترفين ضمن قائمة “أعلى 10 دوريات قيمة” في العالم، حيث تخطت القيمة السوقية له مستوى المليار دولار. إذ تركز رؤية المملكة 2030 على تعزيز استثماراتها وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعتبر قطاعات الرياضة والترفيه في طليعة أجندة الحكومة، بخاصة بعد انتقال اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى الرياض العام الماضي.

وهذه قائمة “أعلى 5 دوريات قيمة” في عالم كرة القدم، بحسب موقع “Transfermarkt”:

الدوري الإنجليزي الممتاز (10.48 مليار يورو)

الدوري الإسباني “لا ليغا” (4.67 مليار يورو)

الدوري الإيطالي “سيري أ” (4.52 مليار يورو)

الدوري الألماني “بوندس ليغا” (4.14 مليار يورو)

الدوري الفرنسي “ليغ 1” (3.48 مليار يورو)

ويأتي الدوري السعودي للمحترفين في المرتبة العاشرة بقيمة سوقية تبلغ 1.05 مليار يورو، ليكون هو الدوري العربي والخليجي الوحيد بقيمة سوقية فوق المليار دولار/يورو.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي بنسبة 213% من مستويات 335.09 مليون يورو في آب/ أغسطس من عام 2022.

وباستثناء أندية الدوري الإنجليزي، تعتبر الفرق في الدوري السعودي للمحترفين هي الأكثر إنفاقًا في موسم 2023 و2024، ليتجاوز إنفاق الدوري ككل أكبر الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني والاسباني.

إليكم قائمة “دوريات كرة القدم الأكثر إنفاقًا” في الموسم الحالي، بحسب موقع “Transfermarkt”:

الدوري الإنجليزي الممتاز (2.19 مليار يورو)

الدوري السعودي للمحترفين (775 مليون يورو)

الدوري الإيطالي “سيري أ” (732 مليون يورو)

الدوري الفرنسي “ليغ 1” (674 مليون يورو)

الدوري الألماني “بوندس ليغا” (650 مليون يورو)

وبهذا يغيب الدوري الإسباني من القائمة لأول مرة منذ عقود.

وعلى صعيد الأندية، يعتبر نادي الهلال السعودي الأكثر إنفاقًا خلال موسم 2023 و2024، حيث استثمر النادي 353.1 مليون يورو لاستقطاب العديد من اللاعبين الكبار على رأسهم البرازيلي نيمار (بصفقة كلفت 90 مليون يورو) قادمًا من فرنسا وأيضًا حارس المرمى المغربي بونو (بصفقة كلفت 21 مليون يورو) قادمًا من إسبانيا.

هذه قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا حتى الآن في موسم 2023 و2024، بحسب موقع “Transfermarkt”:

الهلال السعودي (353.1 مليون يورو)

أرسنال الإنجليزي (234.94 مليون يورو)

مانشستر يونايتد الإنجليزي (191.7 مليون يورو)

الأهلي السعودي (143.2 مليون يورو)

النصر السعودي (137.6 مليون يورو)

وباستثناء الناديين الإنجليزيين، تسيطر الفرق السعودية على قائمة “الأندية الأكثر إنفاقًا”.

وارتفعت القيمة السوقية لجميع الأندية السعودية مقارنة بمستوياتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، باستثناء نادي الوحدة السعودي وهو النادي الأقل قيمة عند 12.38 مليون يورو.

هذه قائمة الأندية السعودية الأعلى نموًا من حيث القيمة السوقية على أساس سنوي حتى آب/ أغسطس 2023، بحسب موقع “Transfermarkt”:

الهلال (324.1% إلى 258.95 مليون يورو)

النصر (260.5% إلى 211.08 مليون يورو)

الأهلي (1357.2% إلى 170.13 مليون يورو)

الاتحاد (234.3% إلى 118.93 مليون يورو)

الاتفاق (86.6% إلى 45.58 مليون يورو)

ولدى الدوري السعودي حاليا 149 لاعبًا أجنبيًا بنسبة قدرها 28%، بمتوسط عمر للاعبين عند 27.7. ويعتبر نيمار الأعلى قيمة عند 60 مليون يورو.