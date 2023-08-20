الأمريكية كوكو جوف تحرز لقب بطولة سينسناتي للتنس

فازت كوكو جوف على كارولينا موخوفا بنتيجة 6-3 و6-4 لتحرز لقب بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس وتحقق أكبر لقب في مسيرتها الشابة، الأحد.

وكسرت اللاعبة الأمريكية المصنفة السابعة في البطولة إرسال منافستها التشيكية ثلاث مرات في المجموعة الأولى التي حسمتها بشوط إرسال دون خسارة أي نقطة في ظهورها الأول في نهائي بطولة فئة ألف نقطة.

وقدمت موخوفا، الذي سترتقي بين أول عشر مصنفات لأول مرة في مسيرتها بفضل بلوغها النهائي، أداء متواضعا في يوم حار في أوهايو.

وخسرت اللاعبة التشيكية إرسالها لتمنح جوف التقدم 3-2 في المجموعة الثانية.

وعانت جوف قليلا قرب النهاية، ولم تستفد من ثلاث فرص لحسم اللقب عندما كانت متقدمة 5-2.

لكنها حسمت المواجهة في شوط إرسالها التالي عندما أعادت موخوفا الإرسال خارج الملعب.

وتبدو جوف، التي انتصرت في 11 من 12 مباراة منذ خروجها من الدور الأول في ويمبلدون الشهر الماضي، مرشحة للتألق في أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس آب وحتى العاشر من سبتمبر أيلول.

وستشارك اللاعبة الأمريكية في نيويورك وهي المصنفة السادسة بعد الفوز باللقب في واشنطن وبلوغها دور الثمانية في كندا المفتوحة.

وفي طريقها للتتويج في سينسناتي فازت جوف في الدور قبل النهائي على إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا والفائزة باللقب على ملاعب فلاشينج ميدوز في العام الماضي.