الأمريكي سوك ينوي الاعتزال بعد بطولة أمريكا

قال الأمريكي جاك سوك المصنف الثامن عالميا سابقا إنه ينوي اعتزال التنس بعد بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام.

وحصد سوك (30 عاما) أربعة ألقاب في منافسات الفردي ببطولات المحترفين إلى جانب 17 لقبا في منافسات الزوجي، وكانت أبرز إنجازاته عند التتويج بلقب بطولة باريس للأساتذة في 2017، إلى جانب أيضا لقب زوجي الرجال في ويمبلدون في 2014 و2018 وبطولة أمريكا المفتوحة في 2018، والفوز بلقب زوجي المختلط في أمريكا 2011.

وحصد سوك أيضا ذهبية الزوجي المختلط في أولمبياد ريو 2016 إلى جانب برونزية منافسات زوجي الرجال.

وسيشارك سوك مع جون إيسنر في منافسات زوجي الرجال بأمريكا المفتوحة، حيث أعلن زميله العملاق الأمريكي صاحب ضربات الإرسال القوية أنه ينوي الاعتزال أيضا بعد آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وكتب سوك على إنستجرام “إلى الولد الصغير البالغ عمره ثماني سنوات والذي وقع على الفور في حب رياضة التنس، أتمنى أن أكون جعلتك تشعر بالفخر. إنها 14 سنة من الذكريات التي لا تنسى”.

وأضاف “مع الفوز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى وذهبية وبرونزية في الأولمبياد والوجود ضمن أول عشرة لاعبين في تصنيف الفردي والزوجي والتنافس في كأس ديفيز وكأس ليفر للفرق، فإن هذا أكثر مما كنت أحلم به”.

وتابع “أشارك في فلاشينج ميدوز منذ كان عمري 17 عاما، وهذا العام ستكون بطولة أمريكا المفتوحة الأخيرة في مسيرتي. أتطلع إلى كتابة ذكريات مرة أخرى أمام أفضل جماهير في العالم”.

وتقام بطولة أمريكا المفتوحة خلال الفترة من 28 أغسطس آب وحتى العاشر من سبتمبر أيلول.

ووفقا لتقارير أمريكية، فإن سوك سيتجه إلى ممارسة (بيكل بول)، التي تمثل خليطا بين التنس والريشة الطائرة وتنس الطاولة.