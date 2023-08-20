الأمريكي لايلز يحرز ذهبية سباق 100 متر ببطولة العالم

تحدث نواه لايلز كثيرا عن حظوظه في سباق 100 متر ببطولة العالم لألعاب القوى طيلة الأسبوع الماضي، وأثبت العداء الأمريكي المتخصص في سباق 200 متر صحة كلامه عندما حصد الذهبية بزمن 9.83 ثانية، الأحد.

وكان الصراع خلفه على أشده، حيث انتزع البوتسواني لتسيلي تيبوجو الفضية بفارق 0.001 ثانية أمام البريطاني زارنيل هيوز.

وعبر الجاميكي أوبليك سيفيل خط النهاية في المركز الرابع متأخرا بفارق 0.003 ثانية عن تيبوجو.

واكتفى البطل السابق كريستيان كولمان بالمركز الخامس بزمن 9.92 ثانية رغم البداية الرائعة.

وأصبح تيبوجو، البالغ عمره 20 عاما، أول أفريقي يفوز بميدالية في سباق 100 متر ببطولة العالم.

كما أصبح هيوز أول بريطاني يصعد على منصة التتويج في السباق منذ حصد دراين كامبل البرونزية قبل 20 عاما.

وكانت المنافسة على الذهبية مفتوحة قبل انطلاق النهائي، ومع نهاية أول 50 مترا لم يكن هناك ما يشير إلى هوية الفائز.

لكن لايلز انطلق في آخر 20 مترا، واضطر للانتظار حتى ظهور النتيجة النهائية للاحتفال بالتتويج.

وتوقع لايلز إمكانية تحقيق 9.65 ثانية لكنه عبر خط النهاية بزمن 9.83 ثانية وهو الأفضل في مسيرته.

وقال لايلز “كنت بحاجة للتأكد من تسارعي، وعندما وصلت إلى 60 مترا كنت في الصدارة.

“تعرضت للعديد من الهزائم حتى في 100 متر، وشاركت في البطولة الأمريكية رغم إصابتي بكوفيد-19 لكني حصلت على البرونزية، وبعد ذلك تخلى عني الكثير”.

وأضاف “لكني أعلم ما يجب علي فعله. جئت إلى هنا من أجل ثلاث ذهبيات وحققت الأولى. سباق 100 متر كان الأصعب فهو خارج التوقعات. سأستمتع بالسباق المفضل لي الآن”.

ويسعى بطل العالم مرتين في سباق 200 متر لتحقيق الثنائية وهو الأمر الذي لم يحدث منذ تتويج يوسين بولت في 2015.

كما يأمل لايلز في الفوز بسباق التتابع أربعة في 100 متر.

وكان هيوز، الذي تم استبعاده في نهائي أولمبياد طوكيو بسبب بداية خاطئة، سعيدا بالحصول على ميدالية في موسم كسر فيه الزمنين الوطنيين في سباقي 100 و200 متر واللذين صمدا لمدة 30 عاما.

وقال هيوز “أنا ممتن جدا. أردت الذهبية لكني سعيد بالحصول على ميدالية”.

وكان الأمريكي فريد كيرلي، الفائز باللقب في العام الماضي، فشل في بلوغ النهائي بعد تحقيق 10.02 ثانية في الدور قبل النهائي.