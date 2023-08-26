الأهلي السعودي يخطف "جوهرة إسبانيا" من ريال مدريد وبرشلونة

أعلن نادي الأهلي السعودي، السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني الشاب غابري فيغا البالغ 21 عاماً من سلتا فيغو حتى 2026.

ولم يعلن الأهلي، على غرار كامل الانتقالات السعودية هذا الصيف، قيمة الصفقة، بيد أن تقارير صحافية أشارت إلى إنفاقه 35 مليون يورو (38 مليون دولار) لضم فيغا.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي يزن الشريف في العاصمة الفرنسية باريس حيث أنهى اللاعب فحصه الطبي.

الجوهرة الإسبانية فيغا أهلاوي حتى عام 2026 💚⚽️#VeigaToAlahli pic.twitter.com/K5dpCt82zp — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023

وكتب حساب الأهلي في منصة إكس (تويتر سابقاً) “الجوهرة فيغا بالألوان الأجمل، جوهرة إسبانيا سيقف يردّد النشيد”.

وكان فيغا محط أنظار أندية كبرى وربطته تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في فترات سابقة.

وكان الأهلي قد عزز صفوفه في الفترة الصيفية الجارية بعدد من الصفقات المميزة، في مقدمها الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الفرنسي آلان سان ماكسيمان، العاجي فرانك كيسييه، الحارس السنغالي إدوار ميندي، التركي ميريح دميرال والبرازيلي روجر ايبانيز.

وبعد ضم عدة مخضرمين، جذب الدوري السعودي أحد المواهب الواعدة في إسبانيا، ما دفع لاعب وسط ريال مدريد الألماني توني كروس إلى وصف انتقال فيغا بـ”المزعج”.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة في انطلاق مشواره في الدوري المحلي، حيث حقق العلامة الكاملة بعد أول أول ثلاث مراحل من المسابقة بالفوز على الحزم 3-1، الخليج 3-1، والأخدود بصعوبة 1-0.