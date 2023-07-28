الأهلي السعودي يضم لاعب جزائري من مانشستر سيتي

أعلن الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع رياض محرز جناح مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا بعقد يمتد لأربع سنوات.

وقال الأهلي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “انتهى الانتظار.. رياض حقيقة”.

ونشر الأهلي مقطعا مصورا لقائد منتخب الجزائر بقميص الفريق يحمل رقم 2027 في إشارة لمدة التعاقد وأعلن أن عقد محرز مستمر حتى موسم 2026-2027.

وجاء إعلان الفريق الذي يتخذ من جدة مقرا له بعد دقائق من إعلان مانشتر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عن انتقال جناحه إلى الأهلي.

وقال سيتي عبر منصة إكس “رياض محرز ينضم للنادي الأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي”.

¡Te deseamos todo lo mejor para el futuro, Riyad! 🫶@Mahrez22 concluye su estadía de cinco años en el City para unirse al Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/tQD1beR1Pm — Manchester City (@ManCityES) July 28, 2023

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإنجليزي وافق على عرض بقيمة 35 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو متغيرات.

وأصبح محرز، البالغ عمره ‭‭32‬‬ عاما، ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي في فترة الانتقالات الحالية بعد السنغالي إدوار مندي حارس تشيلسي والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

وودع محرز جماهير مانشستر سيتي بعد فترته الناجحة مع الفريق منذ انضمامه من ليستر سيتي عام 2018.

وقال محرز عبر منصة إكس “اليوم أُنهي مرحلة لن تنسى من حياتي بعد خمسة أعوام مليئة بالذكريات التي لا تحصى. قبل الرحيل أود توجيه الشكر للإدارة والمدرب والطاقم الفني على كل فرصة أعطوها لي لإثبات نفسي في أعلى مستوى.

“تشرفت بمشاركة الملعب مع زملائي السابقين والحاليين. معا حطمنا أرقاما قياسية لا تعد وحققنا ما بدا مستحيلا ولم نتوقف عن الإيمان بأنفسنا خلال التحديات التي واجهناها. موسمنا الأخير سيُذكر للأبد.

“أخيرا أوجه الشكر إلى جماهير مانشستر سيتي. شكرا لكم لأنكم جعلتموني أشعر وكأنني جزءا من العائلة منذ اليوم الأول وأعطيتموني الثقة في كل مرة نزلت فيها الملعب وأنا أرتدي هذا القميص”.

وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي منها ثلاثية الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنصرم.

وأصبح دوري المحترفين السعودي جاذبا للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير كانون الثاني الماضي.

وخلال الصيف الجاري، تعاقد الاتحاد بطل الدوري مع الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد ومواطنه نجولو كانتي من تشيلسي ونجح الهلال في الحصول على خدمات كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ومالكوم كما وقع الاتفاق مع الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول بعد أسابيع من التعاقد مع مواطنه ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول لتدريب الفريق.