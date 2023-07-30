الأهلي السعودي يضم ماكسيمين من نيوكاسل

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي انتقال لاعبه الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين إلى الأهلي العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وكتب نيوكاسل في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر “استكمل آلان سانت-ماكسيمين إجراءات انتقاله إلى الأهلي. شكرا على كل شيء. كل التوفيق في المستقبل”.

ويأتي إعلان نيوكاسل بعد يوم واحد من إعلان الجناح الفرنسي السريع رحيله عن النادي الإنجليزي ودون الكشف عن فريقه الجديد.

ولم يعلن الأهلي بعد ضم سانت-ماكسيمين البالغ عمره 26 عاما، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك في الساعات المقبلة.

ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوار مندي من تشيلسي.

وكان سانت-ماكسيمين قد انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي وبعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.