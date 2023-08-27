الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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الأوغندي كيبلانجات يفوز بسباق الماراثون ببطولة العالم لألعاب القوى

منذ 22 ثانية
بطولة العالم لألعاب القوى

بطولة العالم لألعاب القوى

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فاز الأوغندي فيكتور كيبلانجات بسباق الماراثون ببطولة العالم لألعاب القوى الأحد بزمن قدره ساعتان وثماني دقائق و53 ثانية، متفوقا على الإسرائيلي مارو تيفيري الذي حصل على الفضية رغم تعثره.

وتصدر كيبلانجات، الفائز بذهبية ألعاب الكومونولث 2022، السباق قبل أربعة كيلومترات على خط النهاية الذي عبره بفارق 19 ثانية عن أقرب منافسيه.

وانتفض تيفيري، الفائز بفضية بطولة أوروبا العام الماضي، بعد سقوطه أرضا في المراحل الأخيرة من السباق وتفوق على الإثيوبي ليول جبريسيليز في آخر 200 متر ليحسم الفضية بينما اكتفى العداء الإثيوبي بالبرونزية.

    المصدر :
  • رويترز

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