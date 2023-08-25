لاعبات المنتخب الإسباني يواجهن رئيس الاتحاد

أكدت العشرات من لاعبات المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات يوم الجمعة أنهن لن يخضن أي مباراة مع الفريق حتى تتم إقالة رئيس اتحاد كرة القدم لويس روبياليس من منصبه في فضيحة تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو في فمها بعد فوز إسبانيا بكأس العالم.

ورفض روبياليس الاستقالة في وقت سابق من يوم الجمعة، مما أثار غضب اللاعبات ووزراء في الحكومة الذين انتقدوا تصرفاته ووصفوها بأنها سلوك غير مقبول يسيء للنساء.

ووقع ما إجماليه 56 لاعبة، بما في ذلك هيرموسو وجميع لاعبات الفريق الفائز بكأس العالم والمؤلف من 23 لاعبة، على بيان مشترك تم إرساله عبر اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا للمطالبة بإقالة رأس القيادة في الاتحاد المحلي.

ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان “عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً وبالتراضي”، وأنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استناداً الى منصبه.

وبدأ الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفاً في بيان “أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم (الخميس) أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية”.

وأفاد “فيفا” أن الحادث “قد يُشكل انتهاكاً للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا”.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تصرفات روبياليس بأنها “غير مقبولة”، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) إلى إقالته من منصبه.