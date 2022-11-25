الإصابة تبعد نيمار ودانيلو من مبارايات البرازيل أمام سويسرا والكاميرون

قال مصدر مقرب من منتخب البرازيل لرويترز (الجمعة 25-11-2022) إن الثنائي نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم وسيسابقان الزمن للتعافي قبل مرحلة خروج المغلوب بعد إصابتهما في الفوز 2-صفر على صربيا أمس الخميس.

وتتصدر البرازيل المجموعة السابعة وستواجه سويسرا والكاميرون، دون لاعبها الأكثر شهرة نيمار والظهير دانيلو رغم أن طبيب المنتخب أكد أن هذا الثنائي سيغيب فقط عن مباراة سويسرا.

وقال رودريجو لاسمار للصحفيين “خضع نيمار ودانيلو لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر، الجمعة ووجدنا تمزقا في أربطة الكاحل.

“سيغيبان بالتأكيد عن المباراة القادمة وسنتحلى بالحذر حيث سيخضع اللاعبان لبرنامج علاجي لتجهيزهما للعب ثانية في كأس العالم”.

وعانى نيمار من مشاكل في قدمه اليمنى وكاحله لعدة سنوات وبدا في حالة ذهول عندما غادر الملعب في وقت متأخر من مباراة الخميس.

وفي كأس العالم 2014، تعرض لإصابة في الظهر في الفوز في دور الثمانية على كولومبيا، مما أبعده عن الهزيمة 7-1 في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا.

ومما يزيد مشاكل البرازيل أن الجناح أنتوني ولاعب الوسط لوكاس باكيتا يعانيان من المرض وقد يغيب هذا الثنائي أيضا عن مباراة سويسرا يوم الاثنين.