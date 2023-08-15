الإصابة تجبر موراي على الانسحاب من بطولة سينسناتي

انسحب آندي موراي من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في وقت متأخر الاثنين، حيث يواصل اللاعب البريطاني التعافي من مشكلة بالبطن قبل سعيه للمنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وانسحب موراي (36 عاما) من بطولة كندا المفتوحة الأسبوع الماضي قبل مباراته في دور الستة عشر أمام الإيطالي يانيك سينر الذي توج باللقب فيما بعد بسبب المشكلة التي تعرض لها بعد أن أمضى ما يقرب من خمس ساعات في الملعب للفوز على لورينتسو سونيجو وماكس برسيل.

وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إن الحائز على ثلاثة ألقاب كبرى والمصنف الأول على العالم سابقا سافر إلى سينسناتي، حيث كان يأمل أن يكون لائقا في الوقت المناسب لمواجهة الروسي كارين ختشانوف لكنه سيحل محله الآن خاسر محظوظ.

ويحتل موراي حاليا المركز 36 عالميا، أعلى تصنيف له منذ خضوعه لجراحة أعلى الفخذ عام 2019، وأختير ضمن الفريق البريطاني للمشاركة في دور المجموعات النهائي من كأس ديفيز الذي سيقام بعد بطولة أمريكا المفتوحة المقررة بين 28 أغسطس آب الحالي والعاشر من سبتمبر أيلول المقبل.