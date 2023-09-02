الإعصار ساولا يصل إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين

وصل الإعصار ساولا إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 2\9\2023 مع هبوب رياح عنيفة على مناطق قريبة من شنتشن وهونج كونج وماكاو، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وخلف دمارا وسيولا في الكثير من المناطق.

وألغت هونج كونج وإقليم قوانغدونغ الصيني المجاور المكتظ بالسكان مئات الرحلات الجوية أمس الجمعة 1\9\2023 وأغلقا أنشطة ومدارس وأسواقا مالية مع اقتراب ساولا.

وساولا الذي تصاحبه رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة أحد أقوى العواصف التي تهدد الإقليم الجنوبي منذ 1949. وقالت السلطات الصينية إنه وصل إلى اليابسة في مدينة تشوهاي وتباطأت سرعة الرياح إلى حوالي 160 كيلومترا في الساعة.

وقالت الشركة المشغلة للسكك الحديدية إنه تم السماح بالاستئناف التدريجي لرحلات القطارات في قوانغدونغ اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت السلطات الصينية أنه على الرغم من تراجع شدته، فإن الإعصار ساولا يواصل التأثير على المنطقة مع تحركه نحو الساحل الشرقي لتايوان.

وقالت إدارة مطار هونج كونج إن أكثر من 300 شخص علقوا في المطار بعد إلغاء نحو 460 رحلة جوية.

وأعلنت شركة الطيران الرئيسية كاثي باسيفيك أن الرحلات ستستأنف اعتبارا من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي بعد تعليقها منذ مساء الجمعة 1\9\2023.

كانت هونج كونج قد رفعت مستوى التحذير من الإعصار إلى أعلى درجة عند المستوى العاشر ليل الجمعة وخفضته إلى ثمانية بحلول صباح السبت 2\9\2023. وقال مرصد المدينة إن التحذير سيظل ساريا حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي إذ لا تزال الأمطار الغزيرة والسيول تعصف بالمنطقة.

وقالت الحكومة في هونج كونج إن أكثر من 500 شخص لجأوا إلى أماكن الإيواء الحكومية، فيما تم نقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفيات بسبب الإعصار.

وفي ماكاو، أكبر مركز للقمار في العالم، قالت الحكومة إنها سمحت لصالات القمار باستئناف نشاطها اعتبارا من صباح اليوم بعد إغلاقها ليل الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا لقي حتفه في شنتشن بعد أن سقطت شجرة واصطدمت بسيارة كان يستقلها.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان جميع الرحلات الجوية المقررة غدا الأحد ونصحت الحكومة المواطنين بالابتعاد عن الشواطئ والمناطق الجبلية.