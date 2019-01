صورة: الإعلامية اللبنانية “ديما صادق” تهاجم الحجاب والمحجبات وتسبب ضجة بمواقع التواصل

View this post on Instagram

انا مذهولة من كمية الناس اللي مستعدة تدافع عن النقاب ( لا الحجاب ، اَي البرقع الذي يغطي الوجه ) في العالم العربي . كنت اعتقده ظاهرة مردودة ، على اعتباره يمثل زي تنظيمات متطرفة ( طبعا ليس كل من لبست برقعا انتمت لداعش او القاعدة ) . و كنت اعتقد ان السيدة المحجبة لا تستهوي النقاب، على اعتبار ان اكثرية التيارات الإحيائية في الإسلام منذ مطلع القرن التاسع عشر حتى اليوم حققت تسوية بين النصوص الشرعية وبين تطور المجتمعات ما ادى الى جواز كشف الوجه شرعا و عدم اعتبار وجه المرأة عورة مع الحفاظ على الحجاب … نعم النقاب هو فرض لا خيار شخصي في اغلب الحالات . هو كذلك في بعض الدول العربية . و بالمناسبة نحن نهلل و نحتفل عندما نسمع ان احدى النساء هربت من بلادها التي تفرض عليها النقاب و نؤيدها، أليس كذلك ؟! أليس هذا لباس داعش الذي ارعبكم؟ الا تعبر الصورة بشكل واضح ان هناك تنظيما ممنهجا الكل يتبع فيه منظومته دون تفكير ؟ نعم هذا لباس مفروض في أغلبية الحالات . و نعم من يتبع الجماعة بشكل اعمى هو تخلى عن ملكة التفكير .. ونعم لمن يفكر خارج الجماعة ، و يستند على تفكيره الخاص لا على ما تمليه عليه جماعته . نعم لهذه الصورة