الإيطالي سينر يحقق لقبه الأول ببطولات الأساتذة للتنس

حقق الإيطالي يانيك سينر المصنف السابع لقبه الأول ببطولات الأساتذة للتنس من فئة 1000 نقطة بفوز مع هيمنة 6-4 و6-1 على الأسترالي أليكس دي مينو في نهائي كندا المفتوحة اليوم الأحد.

وفي ثالث نهائي له ببطولات الأساتذة من هذه الفئة بعد أن كان وصيف البطل في ميامي المفتوحة في 2021 و2023 كسر سينر إرسال دي مينو خمس مرات وأنقذ نقطتين من أربع نقاط لكسر الإرسال ليتوج بأكبر لقب في مسيرته.

ويرى اللاعب البالغ عمره 21 عاما، الذي استمتع برحلة إلى قبل نهائي ويمبلدون الشهر الماضي، أن قدرته على التعامل مع الضغط ساعدته في التفوق على دي مينو.

وقال سينر، وهو أول إيطالي يحقق اللقب، في مقابلة بالملعب “أواصل الاعتياد على المواقف الصعبة وحاولت الحفاظ على اتزاني الذهني، كنت مستعدا لمعركة طويلة”.

وأضاف “في المجموعة الثانية لعبت بطريقة أفضل ورفعت من مستواي قليلا وحاولت أن أزيد من شراستي..أنا سعيد جدا بمستواي اليوم”.

وبدأ سينر المباراة بقوة وخاطر بشكل أكبر من دي مينو الذي عانى في التعامل مع الضربات الناجحة.

وتبادل الصديقان، اللذان خسرا سويا في منافسات الزوجي بالدور الأول هذا الأسبوع، كسر الإرسال في مجموعة أولى شرسة قبل أن يتحكم سينر.

وسيطر في المجموعة الثانية وتقدم 4-1 ثم كسر الإرسال مجددا ليحسم اللقاء الذي استغرق 90 دقيقة وحسن سجله في المواجهات المباشرة 5-صفر أمام دي مينو.

وقال سينر “الفوز يعني لي الكثير، عندما تجتهد كثيرا في العمل فإن نتيجة كهذه تساعدك وتشعر بأنك في المسار الصحيح مع فريقك، أنا سعيد بمشاركة هذا مع الجمهور الذي يتقرب مني كل يوم”.