البحوث الفلكية: غرّة ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 7 يونيو

لم يتبق سوى أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث توضح الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024م.

وفى هذا اليوم تستطلع دار الإفتاء بالتنسيق مع معهد الفلك وهيئة المساحة هلال شهر ذو الحجة ليعلن فضيلة المفتى فى هذا اليوم نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 – 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م.