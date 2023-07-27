الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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البرتغال تحقق انتصارها الأول في كأس العالم للسيدات

منذ دقيقتين
منتخب البرتغال للسيدات

منتخب البرتغال للسيدات

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سجلت البرتغالية تيلما إنكرناساو هدفا وصنعت هدفا آخر في الفوز 2-صفر على منافستها فيتنام التي تشارك أيضا لأول مرة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات ليودع المنتخب الآسيوي البطولة اليوم الخميس.

وتحتل البرتغال المركز الثالث في المجموعة الخامسة بثلاث ثلاث نقاط وستلتقي الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة في أوكلاند بينما تواجه فيتنام، التي لم تسجل أي هدف أو تحصد أي نقطة، هولندا في دنيدن. وتقام المباراتان يوم الثلاثاء المقبل.

وتتساوى الولايات المتحدة مع هولندا ولكل منهما أربع نقاط لكنها تتصدر المجموعة بفارق الأهداف بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم.

وأجرى المدرب فرانسيسكو نيتو سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 1-صفر من هولندا في الجولة الأولى وأثمر قراره بعد تسجيل إنكرناساو وفرانسيسكا نازاريتي في الشوط الأول لتحقق البرتغال انتصارها الأول على الإطلاق في كأس العالم.

وسيكون نيتو سعيدا بالأداء الرائع لفريقه اليوم، حيث تألقت البرتغال تحت الأضواء في تناقض صارخ مع المباراة الافتتاحية رغم أن النتيجة لا تعكس هيمنة المنتخب الأوروبي على المباارة.

ومنحت إنكرناساو التقدم للبرتغال بعد سبع دقائق بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة عرضية من لوسيا ألفيس قبل أن تمرر الكرة إلى نازاريا لتضاعف النتيجة بتسديدة في الزاوية العليا لمرمى الحارسة تران تاهي كيم تان في الدقيقة 21.

وكادت البرتغال أن تسجل المزيد من الأهداف لولا كيم تان، التي منعت الولايات المتحدة من تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف في الفوز على فيتنام في الجولة الافتتاحية، بعدما لعبت دورا رئيسيا في عدم زيادة النتيجة.

ورغم جهود كيم تان إلا أن فيتنام عانت لصناعة الفرص ولم تسدد إلا مرة واحدة على المرمى حين حاولت نوين تي بيك توي قبل الاستراحة لكن الحارسة باتريسيا مورايس تصدت لها.

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