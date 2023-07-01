الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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البطل الأولمبي دريسل يفشل في التأهل لبطولة العالم للسباحة

منذ 16 ساعة
كاليب دريسل

كاليب دريسل

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فشل كاليب دريسل الفائز بسبع ميداليات ذهبية أولمبية في التأهل لبطولة العالم للسباحة في اليابان هذا الشهر بعد نتائج أكثر إحباطا بالبطولة الوطنية الأمريكية في إنديانابوليس، السبت.

ففي آخر فرصة لدخول قائمة الفريق الأمريكي احتل دريسل المركز 22 بتصفيات سباق 50 مترا حرة، بفارق 1.07 ثانية عن المتصدر.

واختتم بذلك أسبوعا شهد تحقيقه المركز الثالث بسباق 50 مترا فراشة والخامس بسباق 100 متر فراشة والمركز 19 بسباق 100 متر حرة، ليخفق في تحقيق النتائج المنشودة للمشاركة ببطولة العالم التي تقام بين 14 و30 يوليو تموز الجاري في فوكوكا.

ولم يشكل تعثر دريسل مفاجأة مدوية إذ لم يشارك السباح البالغ عمره 26 عاما في منافسات كبرى منذ الانسحاب من بطولة العالم في بودابست الصيف الماضي لمشكلة صحية غير محددة.

ويأمل الفريق الأمريكي في استعادة دريسل لمستواه الرائع الذي قاده لحصد خمس ذهبيات في أولمبياد طوكيو قبل انطلاق ألعاب باريس الصيف المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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