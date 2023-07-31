الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البطل الأولمبي غراسي يسجل أخيرا الرقم المطلوب للتأهل لبطولة العالم

منذ ساعة واحدة
البطل الأولمبي دي غراسي

البطل الأولمبي دي غراسي

A A A
طباعة المقال

نجح الكندي أندريه دي غراسي، البطل الأولمبي في سباق 200 متر، أخيرا في تسجيل الرقم المطلوب للتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في آخر يوم ممكن.

وفاز العداء البالغ عمره 28 عاما بسباق 200 متر في البطولة الكندية والتصفيات المؤهلة لبطولة العالم أمس الأحد، عندما سجل 20.01 ثانية في أفضل نتيجة شخصية له هذا الموسم، واجتاز الرقم المطلوب للتأهل والبالغ 20.16 ثانية.

وقضى العداء الفائز بست ميداليات أولمبية موسما صعبا بسبب إصابة في القدم وإجراء تغيير في جهازه التدريبي، حيث ترك الأمريكي رانا رايدر وانتقل للعمل مع الأيرلندي جون كوجلان.

وكانت أفضل نتيجة سابقة للبطل الأولمبي هذا الموسم 20.33 ثانية.

وفشل دي غراسي في التأهل إلى نهائي سباق 100 متر بالبطولة الكندية يوم السبت الماضي.

وحصد دي غراسي خمس ميداليات في بطولة العالم منها ذهبية سباق أربعة في 100 متر تتابع في 2022، كما نال فضية سباق 200 متر في الدوحة عام 2019. وسجل دي جراسي 19.62 ثانية ليفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

وتقام بطولة العالم لألعاب القوى خلال الفترة 19-27 أغسطس آب في بودابست.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

أردا غولير في تدريبات ريال مدريد
سيناريو هازارد قد يتكرر.. مستقبل نجم ريال مدريد الجديد في خطر
دييغو غودين
بعد مسيرة 20 عاماً.. غودين يعتزل كرة القدم
فقدان الشهية- تعبيرية
لماذا تقلّ الشهية في الطّقس الحارّ؟

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود
مخيم عين الحلوة
توتر في عين الحلوة..الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال