البطل الأولمبي غراسي يسجل أخيرا الرقم المطلوب للتأهل لبطولة العالم

نجح الكندي أندريه دي غراسي، البطل الأولمبي في سباق 200 متر، أخيرا في تسجيل الرقم المطلوب للتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى في آخر يوم ممكن.

وفاز العداء البالغ عمره 28 عاما بسباق 200 متر في البطولة الكندية والتصفيات المؤهلة لبطولة العالم أمس الأحد، عندما سجل 20.01 ثانية في أفضل نتيجة شخصية له هذا الموسم، واجتاز الرقم المطلوب للتأهل والبالغ 20.16 ثانية.

وقضى العداء الفائز بست ميداليات أولمبية موسما صعبا بسبب إصابة في القدم وإجراء تغيير في جهازه التدريبي، حيث ترك الأمريكي رانا رايدر وانتقل للعمل مع الأيرلندي جون كوجلان.

وكانت أفضل نتيجة سابقة للبطل الأولمبي هذا الموسم 20.33 ثانية.

وفشل دي غراسي في التأهل إلى نهائي سباق 100 متر بالبطولة الكندية يوم السبت الماضي.

وحصد دي غراسي خمس ميداليات في بطولة العالم منها ذهبية سباق أربعة في 100 متر تتابع في 2022، كما نال فضية سباق 200 متر في الدوحة عام 2019. وسجل دي جراسي 19.62 ثانية ليفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

وتقام بطولة العالم لألعاب القوى خلال الفترة 19-27 أغسطس آب في بودابست.