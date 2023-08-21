البطولة 95.. ديوكوفيتش ينتزع لقب سينسناتي من ألكاراز

قاوم نوفاك ديوكوفيتش نقطة لحسم المباراة والحرارة الشديدة ليهزم المصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراز 5-7 و7-6 و7-6 ويتوج بلقب بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس بعد مواجهة مفعمة بالإثارة.

وأسقط ديوكوفيتش نفسه على أرض الملعب ومزق قميصه احتفالا بالفوز بعد مباراة استغرقت نحو أربع ساعات ليظفر بلقبه الثالث في سينسناتي ويثأر لخسارته أمام منافسه الإسباني في نهائي ويمبلدون الشهر الماضي.

وبدا أن اللاعب الصربي المخضرم يعاني من الرطوبة الشديدة في نهاية المجموعة الأولى وكان يمشي بصعوبة حين سدد ألكاراز ضربة خلفية ناجحة حسم بها المجموعة.

وتقدم ألكاراز، الذي ظهر نشيطا رغم أنه لعب لأكثر من عشر ساعات هذا الأسبوع، 4-2 في المجموعة الثانية وبدا أنه في طريقه للانتصار.

لكن ألكاراز أهدر شوطا للإرسال أثناء تقدمه 4-3 وتضمن ارتكاب أربعة أخطاء سهلة ليعطي الأمل للمصنف الثاني عالميا.

وفي الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية أنقذ ديوكوفيتش نقطة حسم البطولة لينقل المواجهة إلى مجموعة فاصلة بعد تبادل ناجح خلال 25 ضربة.

وخلال الاستراحة قبل المجموعة الثالثة عبر ألكاراز عن غضبه بتوجيه ضربات لصندوق مياه بالقرب من مقعده، واحتاج لعلاج لربط إصبعه.

وفي المجموعة الحاسمة كسر ديوكوفيتش الإرسال في الفرصة الخامسة ليتقدم 4-3.

واستمرت الإثارة حين أضاع ديوكوفيتش نقطتين لحسم اللقب أثناء تقدمه 5-3.

وأنقذ ألكاراز نقطتين أخرتين لحسم اللقاء وكسر الإرسال حين أهدر ديوكوفيتش التقدم خلال التعادل 5-5.

ووصل اللاعبان إلى شوط فاصل آخر وتفوق فيه ديوكوفيتش حين سدد منافسه البالغ من العمر 20 عاما ضربة أمامية خارج الملعب.

وهذا اللقب 95 في مسيرة ديوكوفيتش و39 له ببطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.