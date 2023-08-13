التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

قدم توتنهام هوتسبير أداء متقلبا في أولى مباريات المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث استهل حقبة ما بعد المهاجم هاري كين بالتعادل 2-2 مع مضيفه برنتفورد، الأحد.

وصنع الوافد الجديد جيمس ماديسون، الذي ارتدى القيمص رقم عشرة بعد رحيل كين، الهدفين ليتقدم توتنهام قبل أن يعود ليدرك التعادل في شوط أول مثير.

ومنح كريستيان روميرو التقدم للفريق الضيف بضربة رأس إثر ركلة حرة من ماديسون بعد 11 دقيقة.

واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد مما ساهم في إضافة 11 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول.

واستبدل بوستيكوجلو، الذي تولى المسؤولية في يوليو تموز ليصبح أول مدرب أسترالي في تاريخ الدوري الممتاز، روميرو على الفور بعد احتساب الهدف رغم عدم رغبة اللاعب في الخروج.

وكان المدافع تعرض لاصطدام في الرأس من أحد المنافسين وتلقى العلاج.

وبعد ذلك بربع ساعة، أدرك برايان مبيمو التعادل لصاحب الأرض من ركلة جزاء تسبب فيها سون هيونج-مين، الذي وضع شارة القيادة بعد رحيل كين، بعد تدخل على ماتياس ينسن.

ولم يقدم اللاعب الكوري الكثير وخرج في الشوط الثاني، كما قدم زميله المهاجم ريتشارليسون أداء باهتا.

وتقدم برنتفورد في الدقيقة 36 عندما سدد يوان ويسا كرة اصطدمت في المدافع ميكي فان دي فين القادم من فولفسبورج هذا الصيف.

لكن توتنهام، الذي ودع كين هداف الفريق عبر العصور أمس السبت حيث رحل مهاجم إنجلترا إلى بايرن ميونيخ، خرج بالتعادل في الشوط الأول عندما هز إيمرسون رويال الشباك بعد تمريرة من ماديسون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدا برنتفورد، الذي يغيب عنه المهاجم إيفان توني لإيقافه حتى يناير كانون الثاني المقبل بسبب 232 انتهاكا للوائح المراهنات، أكثر حيوية، وأثبت أنه منافس عنيد على أرضه.

وكان برنتفورد، الذي احتل المركز التاسع في الموسم الماضي، تغلب 3-1 على توتنهام خارج ملعبه عندما سجل كين هدف صاحب الأرض.