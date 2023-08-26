التعادل يحسم مباراة دورتموند وبوخوم بالدوري الألماني

اكتفى بروسيا دورتموند بتعادل مخيب 1-1 مع مضيفه بوخوم حيث هز المهاجم دونيل مالن الشباك في الشوط الثاني لينقذ وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، السبت.

وقدم دورتموند، الذي احتاج إلى هدف الهولندي مالن في الدقيقة 88 ليفوز على كولن في الجولة الأولى، أداء متواضعا وظهر بلا أنياب هجومية لفترات طويلة.

واتيحت فرصتان في البداية للفريق الضيف لكن كيفن شتوجر هز الشباك عكس مجريات اللعب ليمنح بوخوم التقدم بتسديدة منخفضة رائعة في الزواية البعيد لمرمى جريجور كوبل في الدقيقة 13.

وهذه هي المباراة 129 على التوالي التي يتفادى فيها دورتموند التعادل السلبي وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.

وزادت ثقة بوخوم، وكاد فيليب هوفمان أن يعزز من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس ارتدت من العارضة في الدقيقة 32.

وافتقر فريق المدرب إيدن ترزيتش للإبداع لكسر تنظيم دفاع بوخوم، لكن مالن تولى زمام الأمور بنفسه، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ليدرك التعادل.

وزاد دورتموند إيقاع اللعب، ورد القائم تسديدة من فيلكس نميتشا بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.

ورد بوخوم بتسديدة باتريك أوسترهاجه التي ارتدت من القائم قبل ثلاث دقائق من النهاية.