التونسية أُنس جابر تنتفض وتتقدم في ويمبلدون

قلبت التونسية أُنس جابر وصيفة حاملة اللقب في العام الماضي تأخرها إلى فوز على بيانكا أندريسكو بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 لتحافظ على آمالها في بطولة ويمبلدون للتنس، السبت.

وكانت أندريسكو الطرف الأفضل في البداية أمام أُنس التي أصبحت في العام الماضي أول لاعبة عربية تبلغ مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت اللاعبة التونسية البالغ عمرها 28 عاما “يجب أن أشكر الأمطار، فقد منحتني فرصة التحدث إلى مدربي والنظر بمنظور مختلف إلى المباراة.

“لم أقدم أفضل ما لدي لكني أردت اللعب بشراسة أكبر. واجهت بطلة سابقة في البطولات الكبرى وجعلت مهمتي صعبة”.

لكن المصنفة السادسة استعادت سيطرتها بكسر إرسال منافستها الكندية في منتصف المجموعة الثانية قبل إدراك التعادل في المباراة.

وتفوقت أندريسكو في المجموعة الحاسمة وتقدمت بكسر إرسال، لكنها فرطت في تفوقها بخطأ مزدوج قبل هطول الأمطار وتوقف المباراة في الملعب الرئيسي.

ومع استئناف اللعب حافظت أُنس على إرسالها بصعوبة ثم كسرت إرسال أندريسكو بدون خسارة أي نقطة لتتقدم 5-4.

وحسمت أُنس تأهلها إلى الدور الرابع حيث ستواجه بترا كفيتوفا الفائزة باللقب مرتين.

وبحضور الأسطورة بيلي جين كينج قالت أُنس إنها كادت تطلب النصيحة من اللاعبة الأمريكية السابقة.

وأضافت “الأمر كان محبطا فضربات (أندريسكو) عند الشباك كانت مزعجة، والآن أدركت شعور اللاعبات الاخريات”.

وتابعت أُنس موجهة حديثها إلى جين كينج “بيلي كانت تشاهد، وأقسم أنني كنت سألتفت إليها وأسألها عما كانت ستفعله. أنا بحاجة للتحدث إليك من فضلك”.